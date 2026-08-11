Анистън и Брад Пит възстановили отношенията си с тайни обяди

Дженифър Анистън и Брад Пит са възобновили приятелството си чрез тайни обяди.

62-годишният актьор и 57-годишната актриса бяха женени от 2000 г. до 2005 г. и се смята, че доста са се били отдалечили след развода.

Но сега се твърди, че двамата са се сближили в последните няколко години. Те се срещнаха случайно на наградите "Screen Actors Guild Awards" през 2020 г.

Преди дни източник посочи, че звездите са намерили време да наваксат извън светлините на прожекторите, докато Джен работила по сериала "The Morning Show".

"По време на втория сезон на "The Morning Show", Брад идваше на снимачната площадка и обядваше с Джен в нейната каравана. Той идваше и беше оставян директно в нейната каравана за личен обяд, само двамата, и после той тръгваше, веднъж щом снимането на сериала продължаваше за Джен. Брад идваше на снимачната площадка поне веднъж в седмицата. Някои от екипа знаеха, но нямаха идея кой идва и колко човека. Беше редовна среща за обяд и той се придържаше към нея", обясни източник на вестник "Daily Mail".

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