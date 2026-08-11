Стоянов: Украйна все още не е отговорила за падналия дрон

Въпреки срещата вчера на външния министър с посланика на Украйна у нас, запитването към Украйна, което изпратихме по линия на службите, все още няма отговор, каза на брифинг пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов във връзка с падналия дрон в събота в непосредствена близост до бившия Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Кардам".

Министърът днес отново е имал разговор с началника на служба "Военно разузнаване" да проведе нова среща с военното аташе на Украйна и да поиска отново информация. Все още нямаме такава, подчерта Стоянов.

Няма постъпила информация и от МВР дали на борда е имало взривни вещества, надявам се в скоро време да я получим, добави той.

На 8 август дрон навлезе във въздушно ни пространство и се взриви на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния.

Обстановката около летището в "Безмер" е спокойна, има разположени два самолета цистерни, няма инциденти, нещата вървят в правилната посока, каза още министърът в отговор на журналистически въпрос.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е в Ямбол, където обсъди с представители на местната власт развитието на военно формирование "Кабиле“

Вчера министърът уточни, че това, което се знае от предварителния доклад – дронът е примамка, тип „Майя“, с геометрични размери 2 на 2, с възможност да носи до 5 кг взрив. Производство на украинската страна. Цената на един такъв дрон е 4500 до 5000 евро/долари. Най-вероятно идва от румънска територия и посоката е към българска територия. Той е с дървена конструкция, а само двигателят е метален. Повредени са голяма част от елементите на управленската платка. GPS модулът е открит.Летателният обсег на дрона е до 600 км, горивото, което се използва, е бензин.

Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България, каза вчера посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук на среща с министъра на външните работи Велислава Петрова. Тя обеща пълно съдеййствие от страна на Украйна. .