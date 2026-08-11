Нарушителите в Рила се следят с дрон, влизането в езерата е строго забранено

Много е важна темата, свързана с правилата за поведение на посетителите на Национален парк "Рила", особено през активния туристически сезон. Това е периодът от края на юни, юли, август и по-малка посещаемост през септември. Това напомни главният експерт в Национален парк "Рила" д-р Стефан Кирилов в ефира на "България сутрин".

Той изтъкна апела за движение само по маркираните туристически маршрути.

Навлизането във водните обекти на Рила е строго забранено

"Да не се отклоняват туристите от тях. Най-натоварените райони са към Седемте рилски езера и към връх Мусала. Има наличие на антропогенна ерозия, като при прилагане на конкретни мерки, борбата отнема десетки години. Важно е туристите да не навлизат във водните обекти. Рила е водната планина, дава началото на едни от най-дългите и пълноводни реки на Балканския полуостров", подчерта д-р Кирилов пред Bulgaria ON AIR.

За четвърта поредна година Дирекция Национален парк "Рила" издава заповед за непалене на огън на открито.

"Доста пожари през годините нанесоха сериозни щети. Опожарена вековна гора се възстановява в рамките на 40-50 години. Тази превантивна мярка е изключително важна."

Д-р Кирилов апелира преди посещение на защитена територия да сме проучили въпроса и поведението в природата.

"Всеки охранител обхожда своята територия и наблюдава за дейности, извършвани на територията на парка. За района на езерата командироваме служители от други паркови участъци, които да подпомагат дейността. Използваме и дронове", информира главният експерт в Национален парк "Рила".

През последните години нарушенията драстично са намалели.

"Санкциите варират между 500 и 5 000 лв. за физически лица. В момента изпълняваме добра инициатива - национална кампания на МОСВ, свързана с горските пожари", уточни д-р Кирилов.