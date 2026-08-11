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Пожар тръгна в гората над Свети Влас

Към момента няма опасност за хората

11.08.2026 | 16:22 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожар е избухнал над Свети Влас, засегната е гората в района над местността Инцараки. Към момента няма опасност за хората, съобщава БНТ.

Огънят е пламнал днес малко преди 14:00 часа, като първоначално е обхванал сухи треви и храсти, а впоследствие е навлязъл и в малка част от горската територия.

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На място са изпратени четири противопожарни екипи – два от Несебър и два от Бургас.

Пожарникарите работят по локализирането на огъня и недопускането на разрастването му. 

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