Жители на Белица след взрива: Имаше локални пожари, до вечерта бяха загасени

Няма опасност за хората след взривовете в склада за боеприпаси във военния завод край село Белица. Пожарът е овладян, но в гората остават локални огнища.

Извършват се проверки на въздуха в района, а на терен продължават дежурствата на екипи на полицията и на местните власти. Най-вероятно този следобед експерти ще влязат в епицентъра на взривовете - склада на завода.

Част от жителите на Белица остават евакуирани след взривовете във военния склад.

"Кой не се притеснява от пожар - близо е, по права линия е 500 метра. Дойдоха, взеха ги оттук… Общо около 15 души", сподели Цаньо Сиромахов.

На 7 км от военния завод се намира село Вонеща вода. Чавдар Борисов има вила там. Въпреки взривовете, той е нощувал там и тази вечер.

"Изчаках да видя дали ще има някакви проблеми и си дойдох. Тук нито се е усетило, нито се е видяло нещо. Мои съседи бяха пуснали един дрон - снимаше тук отвисоко, имаше на няколко места локални пожари, но до вечерта бяха загасени", разказва той.

Осколки подпалиха широколистната гора край завода

Вследствие на взривовете дребните отломки от боеприпасите, избухнали в склада, са довели до пожар в широколистната гора.

"От осколките вследствие на взривяването има множество локални огнища, които са предизвикали пожар. Нощта премина спокойно, два екипа на пожарната работеха по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладени. Има на места пропушване, но те са локални. За населените места няма риск, като цяло периметърът е локализиран", заяви директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов.

От компанията "ЕМКО", чиято собственост е складът, отхвърлиха версиите за човешка грешка или късо съединение в склада като евентуални причини за инцидента.

"Складовете, където се съхраняват такъв тип материали и готова продукция, нямат електрозахранване", обясни управителят Славчо Димиев.

До момента няма отчетено замърсяване на въздуха в Трявна.

"Станцията към момента е разположена край с. Плачковци. Облакът по права линия може да е достигнал до кметството и затова трябва да успокоим нашите съграждани, че няма превишаване на нормите", съобщи кметът на община Трявна - Денчо Минев.

След изтичането на 24-часовия период от последния взрив, разследващите ще влязат в склада за оглед. Разследването се води под наблюдението на Окръжната прокуратура в Габрово.

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