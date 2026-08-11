Тагарев: Има сериозни разминавания около дрона край Кардам

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща днес в МВнР с посланика на Украйна в България във връзка с навлизането на дрон в българското въздушно пространство в района на Кардам.

"Има сериозни разминавания"

"Това е начинът, по който ни се поднася информацията от правителството и правителствени служители. Най-фрапиращо разминаване е, че премиерът заяви в събота на обяд, че дронът е голям и се е взривил, докато министърът на отбраната вчера каза, че най-вероятно дронът не се е взривил. Любопитното е, че е трябвало да дойдат специалисти от МВР, за да кажат дали е имало взрив или не е имало взрив, тъй като по-голямата част от експертизата е в армията. Отговорът дали се е взривил или не се е взривил - можеше да бъде даден в първите часове, а дали дронът е хеликоптерен тип или самолетен тип можеше да се каже още в първите часове", каза бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че снимките не бяха показани веднага.

Снимките са показани с три дни закъснение

"Снимките бяха показани с 3 дни закъснение и то отчасти. Все още не са показани. Не разбирам каква е стратегията на правителството. Вероятно се опитва да използва този случай и за други цели. Какво сме запитали Украйна също е един любопитен въпрос. Това, че е извикан посланикът, а след това са поставени въпроси и че чакаме отговори, също ми изглежда много странно. Министерството на отбраната поддържа добри канали на комуникация и на политическо ниво, и на военно ниво. Поне по мое време беше така", допълни проф. Тагарев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той не изключи и варианта тези канали да са нарушени.

"Ние не знаем какво сме попитали - този дрон украински ли е, Украйна ще ни отговори, но едва ли това е най-големият приоритет при тези тежки военни действия, които се водят в момента. Не трябва да забравяме, че и през изминалата нощ имаше петима загинали, много ранени - цивилни граждани, в големи градове. Русия продължава да нанася удари и едва ли точно това ще бъде топ приоритета на Украйна", подчерта гостът.

Украински ли е дронът

"Миналата седмица литовският министър на отбраната предупреди, че Русия може да използва приземен и леко повреден дрон в т.нар. "операция" под фалшив флаг, за да атакува критична инфраструктура в натовска страна. Нашите политици, в частност премиера, категорично да се поддържат информирани по тези въпроси, но ние го заобикаляме този случай. Това ме навежда на мисълта, че дори дронът да е украински, дори да не е операция под фалшив флаг, другото единствено възможно обяснение е сценарий, при който този дрон се е отклонил", поясни бившият министър.

Проф. Тагарев е на мнение, че този случай "сме го проспали генерално".

"Разбирам, че дронът е малък, дори да се твърди, че сме усилили въздушното наблюдение преди 2 седмици и средствата за реакция, но не сме успели да го видим със старата съветска техника, която ние настояваме да поддържаме вече над 35 години. Има и още една версия, която аз първоначално изключих, но сега не съм толкова сигурен, предвид факта, че правителството подава по много малко информация и тя е строго контролирана - саботаж, може да е дрон, който е овладян от руски структури, предаден на групи, които са го изстреляли с идеята да тестват системата ни за сигурност, реакцията ни, включително и психологическата реакция", коментира още той.

Бившият министър не изключва версията дронът да е летял по границата и дори да е бил само в българското въздушно пространство.

"Правителството по никакъв начин не ни информира кое е хипотеза, кое е възможен вариант, кои са реално установените факти. Радев компрометира отношения, градени с години. Ние изградихме солидни отношения с Украйна, които Радев в момента ги харчи с лека ръка. Вучич е най-проруският политик в Европа. Колко пъти Радев извика Митрофанова, за да ѝ каже, че искаме дипломатическо решение", категоричен е той.