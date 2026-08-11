Защо администрацията на Тръмп ще трябва да приеме такса за Ормузкия проток?

В седмиците след провала на Меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, Вашингтон и Техеран използваха времето, за да укрепят съответните си позиции в случай на възобновяване на преговорите. За Съединените щати това до голяма степен прие формата на открити заплахи от самия президент Доналд Тръмп и намеци, че на масата е още по-всеобхватна бомбардировъчна кампания на САЩ срещу ирански стратегически цели. За Иран стратегията е позната: да се гарантира, че морският трафик през Ормузкия проток е сведен до абсолютен минимум, пише за RS Даниел ДеПетрис, колумнист за Chicago Tribune, Washington Examiner и Newsweek.

Американски и ирански представители продължават да дават противоречиви версии за състоянието на преговорите. Въпреки многократните декларации на Тръмп, че Техеран моли за сделка, иранците подчертават, че не се водят преговори със Съединените щати. Въпреки това и двете страни изглежда са съгласни, че всяко предстоящо споразумение ще се съсредоточи върху Ормузкия проток, стратегическият воден път, който Корпусът на гвардейците на ислямската революция е доказал, че е способен да затвори по свое желание.

Предложени са различни схеми между Иран и Оман, двете страни от двата края на пролива.

Въпреки че сделката не е финализирана, Иран със сигурност ще запази повече власт върху трафика в пролива, отколкото преди началото на войната през февруари.

Въпросът сега е дали таксите или пътните такси ще съпътстват всяко споразумение, постигнато между Техеран и Мускат. Администрацията на Тръмп е категорично против присъединяването към каквато и да е структура на таксите, защото това би осигурило на иранското правителство допълнителни приходи и би представлявало видимо доказателство, че превантивната война на Тръмп е била стратегическа грешка.

Разбира се, разрешаването на иранска структура на такси или пътни такси не е идеално. Преди войната подобна хипотетична ситуация би била трудна за представяне. По това време протокът е бил свободен и отворен и приблизително 120 до 150 кораба са разчитали на маршрута всеки ден, за да доставят продуктите си до клиенти по целия свят.

Съединените щати искат Иран да се върне към това статукво. И все пак Иран няма намерение да го направи - и да очакваме друго означава да бъдем напълно невежи за това как са се развили събитията оттогава.

Войната на Тръмп даде на Иран идеалното извинение да се възползва от географското си положение и иранците не се поколебаха да го направят. Първоначално затварянето на пролива от Техеран имаше за цел да увеличи разходите за Вашингтон и в крайна сметка да убеди американските партньори в региона да окажат натиск върху Тръмп да прекрати войната. Но с течение на времето Ормузкият проток, в допълнение към по-агресивната позиция на Иран към съседите му като цяло, се превърна в нещо много по-ценно: стратегическа карта, която Иран може да играе, когато Тръмп заплаши да ускори военните операции.

Повторното отваряне на пролива сега е толкова важно за Съединените щати, колкото и сдържането на ядрената програма на Иран, ако не и повече. Въпросът е как да се направи това.

Първоначално Тръмп се опита да постигне тази цел чрез военна сила,

надявайки се, че американските удари могат да намалят военния капацитет на Иран до такава степен, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) ще трябва да спре да стреля по кораби. Стратегията надценяваше силата на американските военни да наложат промяна в стратегическите сметки на Техеран и подценяваше способността на Иран да произвежда и изстрелва евтини дронове и ракети в голям мащаб. Всеки американски удар само потвърждаваше убеждението на иранското правителство, че войната е екзистенциална за тях. Вместо да капитулира, Иран отвърна на удара, като атакува кораби, които използват южния маршрут близо до бреговете на Оман, и ясно показваше, че по-тежките бомбардировки от страна на САЩ ще принудят иранските атаки срещу енергийната инфраструктура на Персийския залив.

Опитите на американските военни да върнат пролива в състоянието му отпреди февруари се провалиха и вероятно ще продължат да се провалят. Ако администрацията на Тръмп се стреми да се измъкне от безкрайна война, най-добрият ѝ вариант е да приеме структура на такси или пътни такси в регионалната тесна зона. „Ястребите“ на Капитолийския хълм несъмнено биха крещяли „кърваво убийство“, а някои от политическите съюзници на Тръмп ще се затруднят да обяснят как подобна схема е привлекателна. Но ако изборът е между поглъщане на такси или безкраен конфликт, тогава първият е по-добрият вариант. Администрацията на Тръмп може да не харесва да плаща за привилегията да използва пролива, но решението ѝ да започне война създаде ситуацията, в която Съединените щати се намират сега. Лошите политики имат непредвидени последици.

Най-очевидният случай е Малакският проток в Югоизточна Азия, където корабособствениците внасят в доброволен фонд, администриран от Малайзия, Индонезия и Сингапур, за навигационна помощ, морска безопасност, опазване на околната среда и търсене и спасяване. Подобно споразумение в Ормузкия проток следователно не би създало прецедент. Всъщност корабните компании и застрахователните компании, които ги поемат, биха могли дори да разглеждат тези доброволни плащания като в свой собствен интерес, ако това помага за предотвратяване на още по-скъпи бедствия или аварии.

Няма смисъл да се замита очевидното под килима: приемането от страна на САЩ на ирански такси или мита би било неудобно признание, че Иран сега е основен арбитър на пролива. Освен това, в зависимост от това колко високи са таксите - Техеран според съобщенията изисква 7% от стойността на товара на кораба - иранците биха получавали приходи, които не биха имали преди войната.

Но дори този сценарий не е толкова ужасен, колкото мнозина предполагат. На практика влиянието на Иран се разсейва с всеки изминал месец. Арабските държави от Персийския залив не стоят неподвижно и не наблюдават безпомощно новото статукво. По-скоро съседите на Техеран все повече се адаптират към машинациите на Иран, като се включват в тръбопроводи, които заобикалят пролива, и проучват бъдещи проекти, които правят енергийната им инфраструктура по-издръжлива и по-малко уязвима към един-единствен проблем.

Саудитска Арабия използва своя тръбопровод изток-запад, за да изнася повече суров петрол през Червено море. Въпреки че този алтернативен маршрут остава уязвим за удари от страна на хусите, свързани с Иран, и не компенсира напълно загубата на нормален трафик в Ормузкия проток, той все пак позволи на кралството да избегне пълното спиране на производството. Същото важи и за Обединените арабски емирства, които изпращат повече суров петрол през своя експортен терминал Фуджейра, разположен извън пролива. Делът на Фуджейра в износа на ОАЕ се увеличи до 66% през юли от 51% месец по-рано. Действията на Иран по време на войната само ще засилят желанието на производителите на петрол от Персийския залив да диверсифицират маршрутите си, намалявайки способността на Техеран да възпрепятства енергийните потоци в бъдеще.

Преговорите за повторно отваряне на Ормузкия проток продължават. Ако дойде момент, в който таксите за преминаване са неизбежни, тогава политиците в САЩ трябва да запазят хладнокръвие. Отстъпването от този пункт би било най-ефективният начин Съединените щати да се отстранят от един глупав конфликт с минимални разходи.