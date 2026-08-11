15% от българите живеят в тежки материални и социални лишения

Над 1 милион души в България през 2025 г. не са могли да си позволят месо, пилешко, риба или вегетариански еквивалент на всеки втори ден.

Според публикуваните данни на Националния статистически институт (НСИ) за доходите и условията на живот става дума за 1 022 684 души, или 15,9% от населението. Показателят не означава, че всички тези хора не консумират месо или риба, а че домакинствата им не разполагат с финансовата възможност да осигурят подобно хранене, ако желаят.

По-широката картина на материалните затруднения обаче показва, че проблемът далеч не се изчерпва с храната.

Най-голям дял - 42,5%, или над 2,73 млн. души, са посочили, че домакинството им не може със собствени средства да покрие неочакван финансов разход. Това може да е внезапен ремонт, повреда на домакински уред, проблем с автомобила или друго непредвидено плащане.

Други 39,1% от населението, или около 2,52 млн. души, не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома.

Близо 1,18 млн. души са имали затруднения да плащат навреме разходи, свързани с жилището – наем, ток, вода, жилищен кредит и други. Това представлява 18,2% от населението.

16,1% не могат да поддържат нормална температура в жилището си поради финансови причини, а 37,4% не могат да си позволят подмяна на остаряла мебелировка.

15% са в тежки материални и социални лишения

През 2025 г. 15% от населението на страната е живяло в тежки материални и социални лишения. Това са хора, които не могат да си позволят поне 7 от общо 13 основни стоки, услуги или дейности, използвани в показателя.

И тук има известно подобрение - делът намалява с 1,6 процентни пункта спрямо 2024 г.

Въпреки това финансовата уязвимост остава висока. Близо една пета от населението не може да си купи нови дрехи при необходимост, а 24,7% не могат да си позволят два чифта обувки, съобразени със сезона.

Почти 1,9 млн. души са в риск от бедност или социално изключване

Комбинираният показател на НСИ показва, че през 2025 г. 29% от населението - 1,8689 млн. души - са били в риск от бедност и социално изключване.

Това е намаление с 1,3 процентни пункта спрямо предходната година.

Самата линия на бедност също се е повишила. През 2025 г. тя е 866,67 лв. средномесечно на човек от домакинство. Под този праг са били 1,369 млн. души, или 21,2% от населението.

Данните показват и сериозни различия между отделните групи. Невъзможност да си осигурят месо, пилешко, риба или вегетариански еквивалент през ден са посочили 12,7% от хората, самоопределили се като българи, 16,7% от турската етническа група и 43,7% от ромската.

При тежките материални и социални лишения разликите са още по-големи – ограничение в поне 7 от 13 показателя имат 10% от българската етническа група, 19,9% от турската и 55,3% от ромската.

България остава сред страните с най-сериозни ограничения

По данни на Евростат за 2025 г. делът на хората в България, които по финансови причини не могат да си позволят хранене с месо, риба или вегетариански еквивалент през ден, е 15,8%. Това поставя страната на второ място в ЕС след Румъния, където делът е 18,1%.

Така въпреки отчетеното подобрение по някои показатели, данните очертават значителна финансова уязвимост на българските домакинства – не само при осигуряването на пълноценно хранене, но и при посрещането на непредвидени разходи и поддържането на нормален стандарт на живот. І БГНЕС