МО спира стрелбите заради опасност от пожари

Министерството на отбраната реагира на притесненията на жители на костинбродските села Безден, Опицвет, Богьовци и Белидие хан от риска от нови пожари в района на военния полигон в Сливница.

От военното ведомство са уверили местните хора, че докато температурите остават високи, няма да се провеждат стрелби нито на полигона в Сливница, нито на територията на страната, предава NOVA.

Миналата година огънят унищожи десетки къщи и изпепели близо 55 000 декара земя между Сливница и Костинброд.

Местните хора свързват възникването на миналогодишния пожар със стрелби по време на военно учение на полигона. Министерството на отбраната обаче категорично отхвърли тази версия, като заяви, че в деня на избухването на огъня там не са провеждани стрелби. Официалната причина за пожара така и не беше установена.

Част от жителите описаха преживяното като „ад под небето“. По думите им в деня на бедствието от района на поделението се чували стрелби и се виждал пушек, а силният вятър разпространил пламъците изключително бързо.