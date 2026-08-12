Какво решава Министерският съвет днес

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 12 август, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за приемане на Програма за управление на Република България 2026 - 2030 г.

Внася: министър-председателят



2. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседание на Еврогрупата на 9 юли 2026 и в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и Финансови въпроси (ЕКОФИН) на 10 юли 2026 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите



3. Проект на Решение за възлагане на Националната агенция за приходите да извърши продажба на имущество, отнето в полза на държавата.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите



4. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите



5. Проект на Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите



6. Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, Устройствен правилник на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за създаване на Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията;

министърът на иновациите и дигиталната трансформация



7. Проект на Решение за одобряване на позицията и даване на съгласие Република България да участва по дело С-376/26, Първо районно управление, пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Софийския градски съд.

Внася: министърът на вътрешните работи



8. Проекти на Решения за предложение до Президента на Република България за издаване на укази за назначаване на длъжност и удостояване с висше офицерско звание на военнослужещ, за назначаване на длъжност без удостояване с висше офицерско звание на военнослужещ и за назначаване на длъжност без удостояване с висше офицерско звание на военнослужещ.

Внася: министърът на отбраната



9. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Венцислав Методиев Мутафчийски с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие на военнослужещ с висше офицерско звание.

Внася: министърът на отбраната



10. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 16 юни 2026 г. в гр. Люксембург, Великото херцогство Люксембург.

Внася: министърът на външните работи



11. Проект на Решение за промяна в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Внася: министърът на труда и социалната политика



12. Проект на Решение за приемане на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2025 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика



13. Проект на Решение за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2026/2027 година.

Внася: министърът на образованието и науката



14. Проект на Решение за изменение на Решение № 685 на Министерския съвет от 2023 г. за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация, изменено с Решение № 445 на Министерския съвет от 2024 г

Внася: министърът на образованието и науката



15. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.

Внася: министърът на здравеопазването



16. Проект на Решение за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2 ляво платно - участък „Крупник – Кресна“ от км 388+741 до км 399+100 и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно от км 400+517 до км 401+598,93 и ел. провод за захранване на площадка за отдих от км 400+290 до км 400+656, засягащ земеделски и горски територии в землищата на с. Ощава и гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

заместник министър-председателят и министър на финансите



17. Проект на Решение за изразяване на съгласие със съдържанието на проект на изменение на програма Интеррег VIА Румъния - България 2021-2027 и за изменение на т. 2 от Решение № 229 на Министерския съвет от 15 април 2022 г. относно актуализиране на размера на националния принос на Република България към техническата помощ по програмата.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



18. Проект на Решение за обявяване на имоти - частна държавна собственост, за имоти - публична държавна собственост и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, находящи се в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството



19. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 23 и 24 юли 2026 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на околната среда и водите



20. Проект на Решение за приемане на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2024 г.

Внася: министърът на околната среда и водите



21. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на актовете на 28-ия конгрес на Всемирния пощенски съюз.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията