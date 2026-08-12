Още един товарен кораб заседна в пресъхналия Дунав

Още един товарен кораб е заседнал в района на Лом заради критично ниското ниво на Дунав. Това е поредният плавателен съд, който изпитва затруднения заради отдръпването на водата в района на Видин и Лом.

За последните 24 часа нивото на реката е спаднало с между 1 и 3 сантиметра. При Русе е отчетено най-голямото понижение – нивото е 114 сантиметра под условната кота 0. При Лом водата вече е около 20 сантиметра под условната кота, предаде бТВ.

Експертите предупреждават, че при продължаващ спад с още около 30 сантиметра може да бъде застрашена работата на АЕЦ „Козлодуй“. От Министерството на енергетиката уверяват, че се предприемат превантивни мерки, за да не се стигне до спиране на централата.

Почистват се каналите от Дунав към бреговата помпена станция, следи се работата на бреговите помпи, а дебитът се регулира чрез промяна на ъгъла на работните лопатки. При необходимост се разработват допълнителни решения за оптимизиране на работата им.

При достигане на критично ниво с още около 10-12 сантиметра ще трябва да започне намаляване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“. Ако водата спадне с още 20 сантиметра, ще се наложи спиране на централата.

Според експерти обаче не се очаква тези прагове да бъдат достигнати в близките дни. Прогнозите са за постепенно понижаване на нивото, като през следващите две седмици вероятно няма да бъде достигнат първият критичен предел.

Ниското ниво на Дунав вече променя сериозно облика на реката. В района между селата Арчари и Добри дол са се оголили големи участъци от речното дъно, а остров Добрина на места се е слял със сушата.

Заради отдръпването на водата са се появили и сухи участъци там, където доскоро е имало плавателни ръкави. Местни жители разказват, че не помнят Дунав да е бил толкова нисък.

В района на Лом и Видин са засегнати и корабоплаването и товарният транспорт. Два товарни кораба са заседнали, но по данни на специалистите те са извън фарватера и не представляват опасност за останалите плавателни съдове.

Ниското ниво разкрива и части от речното дъно, които обикновено остават под водата. Специалистите предупреждават хората да не се приближават до появилите се предмети и останки заради опасност от остри метални части, внезапни дълбочини и нестабилна тиня.

Подобна е ситуацията и в други държави по поречието на Дунав. В Румъния се обсъжда временно спиране на втори блок на АЕЦ „Черна вода“ заради недостига на вода. В Унгария ситуацията около АЕЦ „Пакш“ леко се подобрява и централата вече отново произвежда електроенергия.

Прогнозите сочат, че ниските нива на Дунав могат да се запазят до края на август.