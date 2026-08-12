Работник от взривения завод: Много хора плачеха, бяха уплашени

В завода в село Белица, който се взриви преди дни, в момента има екипи на специализирания отряд за борба с тероризма, които обезвреждат района.

Пред завода да се събрали и служители, които чакат да получат личните си документи, телефони, пари, които са останали по време на евакуацията.

Досъдебно производство за палеж е образувано за взрива във военния завод в Белица и днес на място са екипи на специализирания отряд за борба с тероризма, които обезвреждат района. Организацията е направена от полицията. Днес за първи път разговаряхме и с един от хората, които са били на работа по време на експлозията.

Разказ от първо лице

"Аз бях в тротилния склад, чуха се взривове, много хора бяха уплашени, имаше хора, които плачат. Много бързо се изнесохме надолу по трасето”, разказва пред БНТ работникът Иван Йоцов.

Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков каза, че се допускат версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник, деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода.

“Версия, която следва да бъде изследвана по време на досъдебното производство, е и нарушение на охраната и безопасността на труда”, добави Петков.

По думите на ст. комисар Илиян Иванов, директор на ОД МВР-Габрово, през днешния ден продължава да има обследване на мястото на инцидента, както и почистване и откриване на боеприпаси.

Няма възникване на нови огнища в Тревненския Балкан, но екипите на пожарната продължават да дежурят на място.