ГЕРБ: Радев не е политически коментатор, а министър-председател

От политическа партия ГЕРБ излязоха с позиция по повод критиките от страна на премиера Румен Радев. В началото на днешното заседание на Министерски съвет премиерът разкритикува опозиция, политици и инфлуенсъри, че използват убийството на Георги от Пловдив, за да трупат политически дивиденти.

“Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност”, се казва в позицията на ГЕРБ, публикувана във Фейсбук.

От партията на Борисов призоваха, че ако има пропуски в институциите, то те трябва да бъдат установени.

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“Ако законите трябва да бъдат променени - нека седнем и ги променим. ГЕРБ ще подкрепи всяка разумна мярка, която действително защитава хората и децата ни. Г-н Радев вече не е политически коментатор. Той е министър-председател. Обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции”, се казва още в позицията на ГЕРБ.

Те все пак отчетоха като положително, че “на третия месец от управлението най-накрая кабинетът има Управленска програма”.

“Ще я коментираме, когато се запознаем с нея в детайли. От анонса на г-н Радев, бихме казали само, че звучи като добри намерения”, се казва още в съобщението.