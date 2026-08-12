И Гюров нападна Радев: Истинският лидер не търси кого да обвини

И бившият служебен премиер Андрей Гюров коментира днешното изказване на министър-председателя Румен Радев по повод убийството в Пловдив.

"Тази седмица България беше потресена от убийството на Георги Кузев. Млад човек, чийто живот беше отнет по начин, който оставя белег върху цялото общество. Днес първите думи трябва да са за него и за близките му, не за политика. Затова е тежко да гледаш как от най-високо ниво в такъв момент се раздават обвинения към опозицията, към учебните предмети, към паметници", написа той в публикация във Facebook.

Ето какво още написа Гюров:

Като че ли отговорът на едно зверско убийство е да посочиш кой е виновен, стига да е някой друг.

Насилието в едно младо поколение не се ражда от паметници и не се лекува със заплахи. То иска трезва, обща работа в семейството, в училището, в примера, който възрастните даваме всеки ден. И иска държава, която обединява, а не която отговаря на една трагедия с “ваши креатури".

България не е казарма. Тя е общество, което ще намери отговорите. Трудно, но заедно. Насилието ражда насилие. В такива дни истинският лидер не търси кого да обвини, а как да обедини хората.

Това дължим на Георги. И на всяко семейство, което тази седмица прегърна децата си малко по-силно.