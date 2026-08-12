Проф. Овчаров: Огромен погребален комплекс излиза наяве край Перперикон

Археологическите разкопки около Перперикон продължават - открит беше единайсетият мавзолей-ротонда от римския период за последните 5 години. Само няколко дни по-късно археолозите са попаднали на уникален изсечен в скалите масивен саркофаг.

Новите открития

Археологът проф. Николай Овчаров разказа повече за новите находки.

"Саркофагът 1,50 м дълбок изцяло изсечен в скалите, в долната част е гробната камара. Ограбен е, датировката му е III-IV век. Саркофагът беше на дълбочина от около метър", каза проф. Овчаров от Перперикон в ефира на "България сутрин".

Той сподели, че в момента започва да излиза нова монументална сграда в комплекса. "Все още не можем да кажем за какво е служила. Пак е свързана с тези култови дейности”, обясни професорът.

По думите на археолога на мястото има огромно струпване на погребални съоръжения на сравнително малко пространство. Оформя се огромен погребален комплекс около главния път на Перперикон, който е водил към южната порта на Акропола, уточни проф. Овчаров.

Финансиране има, туристи - също

Професорът подчерта, че и тази година има поток от туристи. “ Хората "атакуват" скалния Перперикон и аз съм много доволен”, каза археологът.

Проф. Овчаров отбеляза, че финансирането за този сезон е осигурено, а президентът Илияна Йотова е посетила за 4-и път Перперикон.

"Въпросът е за следващите години. За 3 години да има приоритетно и специално финансиране за 13 обекта на културния туризъм. Перперикон е част от тях", каза още проф. Овчаров пред Bulgaria ON AIR.

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