BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 81

Пожарът край Камен връх задейства BG-ALERT

Движението в района е ограничено заради задимяване

12.08.2026 | 16:37 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

В землището на боляровското село Камен връх е пламнал пожар. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства системата BG-ALERT, съобщава БНР.

Горят сухи треви и храсти, като заради силния вятър огънят се е разпространил бързо и е навлязъл в широколистна гора, в посока към населеното място.

Три екипа огнеборци помага със специализирана техника в гасенето на пожара. В помощ на пожарникарите са и земеделски производители.

Свързани статии

Заради задимяване временно е ограничено движението по пътя между селата Леярово и Стефан Караджово.

Насочени са и два противопожарни автомобила от съседни региони. На място има полицейски екипи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

BG-ALERT пожар Камен връх
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem