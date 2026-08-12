Пожарът край Камен връх задейства BG-ALERT

В землището на боляровското село Камен връх е пламнал пожар. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства системата BG-ALERT, съобщава БНР.

Горят сухи треви и храсти, като заради силния вятър огънят се е разпространил бързо и е навлязъл в широколистна гора, в посока към населеното място.

Три екипа огнеборци помага със специализирана техника в гасенето на пожара. В помощ на пожарникарите са и земеделски производители.

Заради задимяване временно е ограничено движението по пътя между селата Леярово и Стефан Караджово.

Насочени са и два противопожарни автомобила от съседни региони. На място има полицейски екипи.