Пуснаха на свобода двамата младежи, били непалци в Пловдив

Районният съд в Пловдив наложи мярка за неотклонение "под надзор на инспектор от детска педагогическа стая" спрямо непълнолетния младеж и "парична гаранция" от 700 евро спрямо 18-годишния мъж, нападнали непалски граждани.

Заседанието се проведе при закрити врата, тъй като едното момче е на 17 години.

Връзката между тези двама младежи и групата от Младежкия хълм е установена при разследването на убийството на Георги Кузев. Нападението над непалците също било заснето на видеоклип.

Съдът посочи в мотивите си, че е налице скромно и минималистично обосновано предположение, че младежите са извършили деянието, но няма опасност да се укрият или да извършат друго престъпление. Съдия Васил Тасев подчерта, че според съдебно-медицинската експертиза пострадалите са с леки телесни повреди, изразяващи се в болка и страдание, без разтройство на здравето след нападението.

Обвинението е за нанесена лека телесна повреда в съучастие, по хулигански подбуди. Наблюдаващият делото прокурор Мирослав Алендаров коригира информацията от сутрешния брифинг на колегите си и посочи, че непълнолетното момче е присъствало на убийството на Кузев.

И двамата са завършили 11-и клас, нямат предходни криминални прояви, но е установено, че са склонни към безпричинна агресия. Нападението над непалците е станало на 24-ти срещу 25 юли в района на кръстовището на бул. "Руски" с бул. "Шести септември". Разследва се и версия, освен хулигански подбуди, дали не се касае и за ксенофобски такива, предвид оперативните версии за членуване на младежите в скинхедс организации и други, които подбуждат към омраза към хора с различна раса и етнически произход, каза прокурор Алендаров.

Двамата непалски граждани живеят в България от около половин година и работят в печатница в село близо до Пловдив.

Пред медиите говори майката на непълнолетното момче Гергана Папазова, която каза, че синът ѝ членува в скинарска банда от малко повече от година. За нападението над непалските граждани момчето ѝ разказало, че видели наркомани, които повръщали и буйствали в магазин. За случая на Младежкия хълм разказал на майка си, че опитал да спре побоя, но не е успял. Папазова каза, че многократно е звъняла на тел. 112, подавала е сигнали към "Общинска охрана" и районни управления, че непълнолетни се събират на сцена "Ядрото" в квартал "Капана", хълм Бунарджика, Сахат тепе и площад "Съединение", където консумират алкохол и наркотици. Тя твърди, че не е имало адекватна реакция и към сигналите ѝ да се провери в кои магазини се продава алкохол на непълнолетни. Опитах всичко, включително психолози, но тази банда е по-силна от мен, каза майката.