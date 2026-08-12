Гимнастика за зъбите: варената царевица по морето стигна 4 евро

Скокът на цените се отрази и на варената царевица по морето.

Кадри, публикувани онлайн, показват, че царевицата на плажа в Свети Влас вече струва 4 евро, или 7,82 лв. по фиксирания курс.

Скокът на цената е осезаем. Справка показва, че през 2015 г. варената царевица на плажа е струвала около 2 лв., което е приблизително 1,02 евро. През 2020 г. цената вече достига 3 лв., или 1,53 евро. През 2022 г. един кочан струва около 4 лв. – приблизително 2,05 евро. През 2024 и 2025 г. цената достига 5 лв., или 2,56 евро.

Така за около десетилетие цената на царевицата се е увеличила почти четири пъти - от около 1.02 евро през 2015 г. до 4 евро днес

Особено рязък е скокът само за последната година. От 2,56 евро през 2025 г. до 4 евро през 2026 г. увеличението е около 56%.

За семейство с две деца например четири царевици вече означават 16 евро, или близо 31.30 лв.

Царевицата не е единственият плажен продукт, при който цените се променят. Геврекът също е на цена от 4 евро, а летовниците споделят, че тази година са свидетели на по-високи цени на Черноморието.

В Созопол кочан царевица пък струва 3 евро.