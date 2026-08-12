Единият младеж, нападнал непалците, е присъствал на убийството на Георги

Вчера двама младежи на 17 и 18 години са били арестувани заради побой над двама непалски граждани. Оказва се, че единият от задържаните младежи, е присъствал на жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

Зам.-районните прокурори Пламен Пантов и Нено Димов дадоха брифинг с подробности.

“Той е 18-годишен, другият е на 17 години. Връзката между тези двама младежи и групата от Младежкия хълм е установена чрез видеозаписи”, поясни Пантов, но не коментира дали пълнолетният е участвал в побоя над Георги Кузев, тъй като разследването се води от Окръжна прокуратура.

“И двамата са учащи, нямат предходни криминални прояви, но е установено, че са склонни към безпричинна агресия. Нападението над непалците, станало на 24 срещу 25 юли в района на кръстовището на бул. “Руски“ с бул. “Шести септември“, е безпричинно, без провокация и какъвто и да е конфликт, каза Димов.

Според него младежите са удряли мъжете с ритници в главата и тялото, а нападението е било заснето на видео.

Задържаните младежи не дават обяснение за случилото се, но не са изразили и съжаление,

Обвинението към тях е за нанесена лека телесна в съучастие, по хулигански подбуди. Днес ще бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение спрямо тях "задържане под стража".