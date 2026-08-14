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Слави: Кметът на София Васил Терзиев е абсолютен некадърник

Според него има основателни причини Бургас да е домакин на "Евровизия"

14.08.2026 | 16:36 ч. 44
Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Кметът на София Васил Терзиев е абсолютен некадърник. Това заяви в коментар относно домакинството на "Евровизия" лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов. В него той изброява причините, поради които Бургас е бил избран за град-домакин на музикалния конкурс следващата година. 

Ето какво още пише Трифонов: 

Има основателни причини Бургас да бъде избран за домакин на "Евровизия 2027". Първата е залата - това е най-важното за провеждането на това събитие. Залата в Бургас е нова. Тя има необходимия капацитет като височина, големина и въобще разполага с всичко необходимо. И това е много важно.

Втората причина е, че Бургас е на морето и заради всички курорти около града легловата база е на много високо ниво. Тоест, всички желаещи да посетят България по време на "Евровизия 2027" ще имат къде да отседнат.

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Третата причина е летището. В Бургас има летище.

И четвърто, но не на последно място, кметът на София Васил Терзиев е абсолютен некадърник. Той е некадърен във всяко едно отношение.

И все пак не забравяйте, че решението Бургас да бъде домакин едва ли е взето от Милена Милотинова. Най-вероятно това решение е взето от EBU. За тях е от съществено значение условията им да бъдат изпълнени, за да могат да реализират добър продукт.

Най-важното е, че "Евровизия 2027" ще бъде в България! Това е огромна реклама за нашата родина и ние само ще спечелим от многото туристи, които ще дойдат, ще посетят страната ни и със сигурност ще останат доволни.

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Тагове:

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