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Съдът остави в ареста бащата, пребил 5-годишното си дете

Решението подлежи на обжалване, а родителят го грози затвор ог 3 до 15 години

14.08.2026 | 16:32 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

По искане на прокуратурата, районният съд в Ботевград взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 24-годишния Г.Г. за причиняване на тежка телесна повреда на петгодишно дете в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. 

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – София.

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На този етап от разследването са разпитани свидетели, извършен е оглед на местопроизшествие, назначена и изготвена е съдебномедицинска експертиза. Установено е, че на 11 август в с. Новачене, обвиняемият нанесъл множество удари по тялото на малолетното момче. На пострадалото дете е причинена тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота - травма на главата, увреждания в областта на мозъка, лицева травма, фрактури на ребро и челюст. Деянието е извършено в условията на домашно насилие, двамата живеят в едно домакинство.

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От прокуратурата отбелязват, че деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл и се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години.

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На 12 август сутринта детето постъпи за лечение в тежко състояние в държавната болница "Д-р Стамен Илиев" в Монтана, то бе стабилизирано и в следобедните часове откарано с медицински хеликоптер за лечение в "Пирогов". 

По първоначални данни след побоя майката е взела детето и го е докарала в болницата в Монтана, където лекарите веднага се обадили на полицията

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съдът остави в ареста бащата пребил петгодишното дете
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