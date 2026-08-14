Ивелин Михайлов е завел дело срещу НС заради "Исторически парк"

Ивелин Михайлов е завел дело срещу Народното събрание заради действията на временната комисия за "Исторически парк" в 50-ото Народно събрание, съобщиха от политическа партия "Величие".

"В българската политика отдавна сме свикнали държавният апарат да се използва не в служба на гражданите, а като бухалка за разчистване на сметки и смазване на неудобните. Днес обаче се прави решителна крачка към търсенето на лична и институционална отговорност: Ивелин Михайлов заведе официално дело срещу Народното събрание за нанесените му огромни морални и материални щети вследствие на действията на така наречената временна комисия за "Исторически парк" в 50-ото Народно събрание", се посочва в съобщението от политическата формация.

От "Величие" пишат още, че "комисията е била създадена по пряко настояване на "Възраждане" и ИТН, изпълняващи задкулисната воля и нареждания на Бойко Борисов и Делян Пеевски".

Тъкмо чрез нея цялата мощ на държавата беше насочена с пълна сила срещу Ивелин Михайлов, "Исторически парк" АД и всички свързани с тях близки хора и бизнес партньори, добавят от пресцентъра на "Величие" и продължават:

"Кулминацията на този политически произвол дойде с думите на тогавашния служебен министър на правосъдието Георги Георгиев, който в прав текст призна истинските намерения на задкулисието: "Трябва да впрегнем цялата държавна машина, за да смажем тази организация." Това изречение не просто отекна в общественото пространство. То се превърна в най-мрачната и показателна диагноза за начина, по който институциите у нас биват безскрупулно използвани за смазване на свободния глас и инициатива".

От политическата сила посочват, че със завеждането на делото въпросът за евентуалната отговорност и претендираните от Михайлов щети вече ще бъде разглеждан по съдебен ред.

От партията заявяват, че ще следят развитието на съдебното производство и определят делото като по-широк въпрос за функционирането на правовата държава и защитата на гражданите.