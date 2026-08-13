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И Кирил Петков видя политически вот за "Евровизия"

13.08.2026 | 17:00 ч. 7
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Бившият лидер на ПП Кирил Петков съзря политическа намеса в избора на града-домакин на "Евровизия". Според него ГЕРБ и ПБ се уплашили кметът Терзиев да не получи възможност да организира голямо европейско събитие, което да се отрази на изборите в София догодина.

Ето и неговото мнение:

"Ей, голяма радост настана сред гербаджиите. Не толкова защото Евровизия ще бъде в Бургас, а защото няма да е в София при Васил Терзиев. Постове, възторг... човек да си помисли, че са спечелили следващите местни избори.

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Но по-интересният въпрос е: кой имаше решаващия глас?

Стигаме до генералния директор на БНТ Милена Милотинова и до един уж „независим“ вот, който трудно може да бъде разглеждан извън политическия контекст и задкулисната подкрепа за това решение от страна на сегашното правителство.

За съжаление, дори Евровизия попадна в дребните сметки на голямата политика. Не твърдя, че ГЕРБ и „Прогресивна България“ координират всяка стъпка, но когато интересите съвпадат толкова удобно, резултатът говори сам.

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А интересът е ясен: Васил Терзиев да не получи възможност да организира голямо европейско събитие в София точно преди местните избори. Ако столицата беше направила Евровизия така, както се справи с Джиро д’Италия - модерно, европейски и с международна видимост - позитивите за кмета щяха да бъдат очевидни.

И така Бургас спечели. Аз харесвам Бургас и му пожелавам успех. Надявам се да представи България блестящо.
Но днешният ден показа и нещо друго:  когато става дума за свободни, проевропейски кметове, изглежда ГЕРБ и ПБ откриха още нещо общо помежду си - готовността да работят заедно срещу тях.

Дара е от Варна и очакваше събитието да бъде в София. Очевидно г-жа Милотинова, ПБ и ГЕРБ имаха друга идея".

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