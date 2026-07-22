Костадинов към управляващите: Лицемерие, двуличие, предателство

Костадин Костадинов с остър тон коментира решението за разполагане на американските военни самолети в авиобаза “Безмер”.

“Опасността от война вече е "на вратата на България", след като парламентът одобри разполагането на до осем американски самолета-цистерни и до 250 военнослужещи в авиобаза “Безмер“ за подкрепа на американски операции в Близкия изток”, категоричен е лидерът на “Възраждане”.

"За разлика от първата нота, която беше скрита тогава от ПП-ДБ, този път нотата е много категорична и остра, този път нотата беше внесена директно тук в Народното събрание от иранския посланик, който я занесе на председателя на групата на "Прогресивна България" Петър Витанов. Това ме кара да съм притеснен, защото, ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната за пореден път, но вече е още по-открито, още по-категорично, ние нищо не можем да направим", добави Костадинов.

Америка ще пази България?

Депутатът определи като несъстоятелни твърденията, че американците ще пазят България. Той заяви, че САЩ не са успели да опазят военните си бази в Близкия изток и че според него иранските сили са ги сринали.

Двуличие и позор

"Ако Румен Радев беше казал това, което каза в речта си тук в Народното събрание, той щеше да има точно 5 гласа на изборите, гарантирам ви го. Това беше тържество на лицемерието, на двуличието и на предателството. Предателство на първо място към държавата и на второ - към собствените си избиратели. Не искам да съм на мястото на тези 1 445 000 брутално излъгани наши сънародници, на които обаче не можем да се сърдим, че приеха началото за реално и приеха, че един бивш български генерал е мъж с чест и достойнство. Оказа се, че няма. За мен това, което днес стана тук, е срам и позор за нашата държава", категоричен е Костадинов и добави:

"Ще припомня едни думи на Чърчил от времето на Втората световна война, когато критикува политиката на тогавашните английски управляващи, които искат да се разберат с Хитлер и съответно правят отстъпки. Той казва така: "Между позора и войната, вие избрахте позора, за да получите и войната". Това направи днес Радев”.