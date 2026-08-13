Шишков: Обходът на Кресна трябва да е готов до края на 2027 г.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков заяви, че очаква изграждащият се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година.

"Доволен съм от напредъка, строителството се движи. Очаквам до края на другата година да бъде завършено", каза арх. Иван Шишков при посещението си на трасето и проверка на строително-монтажните работи.

На инспекцията присъства и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Строителството на трасето започна на 27 ноември м. г. Отсечката е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ "Струма". С построяването на обходния път, който ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движението.

По думите на Шишков обектът е сложен, но фирмата работи активно и към момента няма пречки пред строителството. Като възможен проблем той посочи необходимостта от допълнително отчуждаване и одобряване на около километър и половина от трасето, което вече е било направено.

"Единствената пречка можеше да се случи, ако не бяхме доотчуждили и не бяхме доодобрили този километър и половина“, коментира министърът.

Министър Шишков подчерта, че при реализацията на инфраструктурните проекти трябва да има граница между политическите спорове и работата в интерес на хората.

"Политиката е политика, но моралът е този, който трябва да помогне", каза той.

За трасето през Кресненското дефиле ще са необходими държавни средства, каза Шишков

Изграждането на магистралното трасе през Кресненското дефиле ще бъде финансирано с държавни средства, заяви Шишков.

Той отбеляза, че първоначално са били разчетени финансови средства, включително европейско финансиране, но забавянето на процедурите е довело до промяна на ситуацията. По думите му забавянето на процедурите е една от причините България да не може да разчита на европейско финансиране за този етап от проекта.

"Не може няколко пъти да се отлага този процес. Естествено, няма как европейските ни партньори да ги отлагат до безкрайност", каза той. Шишков определи като "поредица от партизански акции" действията, които през годините са затруднявали изграждането на автомагистрала "Струма".

"Липсата на политическо и експертно решение ни докара до това положение", заяви арх. Иван Шишков по повод продължаващите процедури за изграждането на автомагистрала "Струма“ през Кресненското дефиле.

По думите му още през 2017 г. е било взето решение за разделяне на трасето на две платна, а през 2018 г. процедурата е влязла в съдебна фаза. След това с години не е било вземано решение за начина, по който да бъде довършен проектът.

Той посочи, че държавата ще продължи процедурите за изграждане на трасето и ще се стреми да работи паралелно по проектирането, отчуждаването и строителството, за да бъде наваксано изгубеното време. Шишков подчерта, че при изграждането на инфраструктурата трябва да бъде намерен баланс между развитието и опазването на природата.

"Не казвам, че трябва да унищожаваме природата, но нека се съобразяваме и с нас. За това сме тук рамо до рамо, за да можем да гарантираме, че строежите и гората по никакъв начин няма да ощетят нашата природа", каза той.

За отчуждаването на имоти, свързани с изграждането на магистралното трасе през Кресненското дефиле, са предвидени около 230 млн. евро.

По думите на министъра около половината от 23-километровото трасе вече има одобрен подробен устройствен план, а за останалата част предстои да бъдат приключени необходимите процедури.

"Това, което ще направим, е да завършим отчуждаването, защото първата стъпка е направена. Надявам се за няколко месеца да бъде извършено", каза Шишков.

Той посочи, че за отчуждаването са предвидени около 230 млн. евро. По думите му ще бъдат предприети действия и за одобряване на подробния устройствен план за останалата част от трасето.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че последната пречка пред строителството на „Струма“ е отстранена тази сутрин.

По думите му става въпрос за близо 80 декара горски територии, които са били включени като гори във фаза на старост след одобряването на подробния устройствен план за трасето.

Шишков обясни, че през 2025 г. са започнали две процедури – по съгласуването на подробния устройствен план за изграждането на отсечката и по новата заповед за включване на гори във фаза на старост. През февруари 2026 г. подробният устройствен план е бил одобрен, като Министерството на земеделието и държавните горски предприятия са го съгласували без забележки.

"Два месеца по-късно, осем дни преди края на кабинета Гюров, министърът на земеделието, незнайно по каква причина и по какъв начин, издава заповед, с която включва близо 80 декара по протежението на трасето, за което вече има издаден ПУП, като гори във фаза на старост“, каза министърът.

Той посочи, че не може да каже дали това е станало поради незнание, неглижиране или защото министърът е бил подведен. "Отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект", добави Абровски.

По думите му с издадената тази сутрин нова заповед въпросните около 80 декара са извадени от горите във фаза на старост, а на тяхно място са включени реални гори във фаза на старост с около 20 декара повече. "Тази грешка е установена и от тази сутрин тя вече е отстранена", заяви Абровски.