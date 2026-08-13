Нови правила в ЕС за опаковките: Целта е рециклиране над 70%

Европейският съюз започна да прилага нови правила за опаковките, които ще бъдат с директно действие, без възможност всяка страна членка отделно да тълкува и прилага европейските норми.

"Незабавно за всички опаковки влизат три неща - минимализиране на съдържанието на определени вещества, които будят безпокойство, ограничаване на съдържанието на четири тежки метала, забраната на т.нар. PFAS над определени форми", уточни председателят на Браншова организация полимери Цветанка Тодорова в "България сутрин".

Целта на въвеждане за изискване за мономатериали е по-лесното рециклиране, уточни тя.

"Компаниите отдавна са започнали да работят в тази посока. Ще дам пример - фолио за храни, което досега се е състояло от няколко слоя, които предпазват качеството на храните, сега трябва да бъде заместено от един материал, което чисто технологично ще отнеме известно време. Това е бъдещето с цел по-добро рециклиране", заяви Тодорова пред Bulgaria ON AIR.

Кои опаковки ще изчезнат от пазара

"Ще изчезнат композитни опаковки, такива, които няма да отговарят на изискванията на регламента, а именно да бъдат с рециклируемост над 70%. При тях ще се прилагат по-високи екотакси. Оскъпяване вече има, но не толкова заради регламента, колкото заради кризата в Близкия изток и покачването на суровините и материалите", посочи председателят на Браншова организация полимери.

По думите ѝ покачването на цените на опаковките заради регламента е постепенно и предвидимо.

"Изискването за влагане рециклиран материал и спазването му вдига цената на опаковката заради самия процес на рециклиране. Да, има и ще има повишаване на цената на опаковките. Важно, за да има качествен рециклиран материал, е събраните опаковки да бъдат чисти", изтъкна Тодорова.

Напасването към изискванията изисква финансови разходи, отбеляза гостът.

"Зависи от размера на компанията. Все още не знаем кой ще е контролният орган, който ще следи процеса. Апелираме към качествен контрол. Без пластмаси не може да се живее, но целта на регламента е намаляване на отпадъците от пластмаси, както и да се създаде кръгова икономика", коментира още Тодорова.