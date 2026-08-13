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Евтим Милошев: "Евровизия 2027" е огромна възможност за България

Министърът на културата поздрави Бургас за избора и обеща подкрепа от Министерството на културата

13.08.2026 | 16:28 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министърът на културата Евтим Милошев поздрави Бургас след като бе избран за домакин на музикалния конкурс "Евровизия".

Той отправи кратко видео в социалната мрежа Фейсбук.

"Днес за домакин на Евровизия 2027 г. беше избран град Бургас. Поздравявам града, бургазлий, кмета г-н Николов и усърдието на неговия екип", казва министър Милошев.

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Това е огромна възможност за България. Всеки град, всяко пространство, всяка сцена - дава възможност да покажем силата на таланта си, силата на гостоприемството и на големия културен потенциал, който имаме пред света и пред Европа. Министерство на културата ще бъде с всички вас. Продължаваме заедно, допълва още той.

 

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