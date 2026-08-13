ВАС върна делото за конфликт на интереси срещу шефа на НСИ

Върховният административен съд отмени решението, с което Административен съд – София-град оневини председателя на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов по установен от антикорупционната комисия конфликт на интереси, и върна делото за ново разглеждане от друг състав.

Решение № 8366 от 27 юли 2026 г. на VI отделение на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Случаят е за две заповеди от 2022 г. С първата — № РД-05-324 от 2 август 2022 г. — Атанасов, в качеството си на председател на НСИ, сам се определя за главен редактор на издаваното от института списание "Статистика“.

С втората — № РД-05-403 от 21 септември 2022 г. — утвърждава нов правилник на списанието, който му дава правомощието еднолично да одобрява състава на редколегията и предвижда за главния редактор възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за всеки брой.

По документи от преписката на длъжността главен редактор Атанасов е получил три плащания — 721,50 лв., 863,02 лв. и 863,02 лв., или общо 2 447,54 лв. Сумата е върната по сметка на НСИ на 21 ноември 2024 г. — след като срещу него вече са подадени сигнали до Комисията за противодействие на корупцията.

С Решение № РС-762-24-35 от 7 април 2025 г. КПК установява конфликт на интереси по двете заповеди, налага две глоби по 5 000 лв. и отнема в полза на държавата 203,60 лв. и 234,14 лв.

През декември 2025 г. Административен съд – София-град отменя решението на КПК. Основанието обаче не е по същество: съдът приема, че за действия от 2022 г. не е приложим нито отмененият ЗПКОНПИ, нито влезлият в сила на 6 октомври 2023 г. Закон за противодействие на корупцията — тоест че такива деяния остават несанкционирани поради смяна на законите.

Точно това разбиране ВАС отхвърля. Върховните съдии приемат, че съставомерността се преценява по нормите, действали към момента на деянието, и че за заповеди от август и септември 2022 г. приложими са материалните разпоредби на ЗПКОНПИ. Съдът изрично отбелязва, че първоинстанционният съд изобщо не е изложил мотиви дали има конфликт на интереси — липса, която прегражда касационната проверка.

Делото се връща в Административен съд – София-град за ново разглеждане от друг състав, който този път ще трябва да отговори на въпроса по същество.

Междувременно в производството като страна е конституирана Сметната палата — на основание § 33 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата (ДВ, бр. 16 от 10.02.2026 г.).