Опасен разузнавателен дрон намериха на плажа край Приморско

Специалисти от Военноморска база – Бургас обследваха безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето на плаж в Приморско. След извършената проверка е установено, че става въпрос за разузнавателен дрон, съобщи БНТ.

Военнослужещи от Военноморските сили са реагирали и на сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец.

Заради безопасността на туристите и корабоплаването специализираните екипи на ВМС са транспортирали откритите обекти към военноморските бази във Варна и Бургас при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Действията на военнослужещите са извършени по разпореждане на началника на отбраната.