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Кричим се прощава днес с убития на Младежкия хълм Георги Кузев

Общината обяви, че поема разходите по погребението

14.08.2026 | 07:49 ч. 7
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

В петък, 14 август, в новия гробищен парк на Кричим ще бъде погребан Георги Кузев, починал след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени от митрополит Николай, съобщиха от община Кричим.

Преди това, от 8:30 до 10:30 ч., в храма "Св. св. Козма и Дамян" в града ще бъде поклонението пред тленните му останки, предаде БГНЕС.

От община Кричим обявиха, че поемат разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя съгражданин.

37-годишният Георги Кузев бе пребит, измъчван и унижаван от група тийнейджъри на Младежкия хълм, които се изживявали като "ловци на педофили". По случая бяха задържани 5-ма младежи на възраст от 14 до 17 години, а като съпричастни с деянието са установени още 5-ма, но те не са задържани. 

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