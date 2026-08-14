ПСС: Подходящи са условията за туризъм в планините

Подходящи са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Температурите са между шест и 12 градуса. На повечето места в страната е облачно, а в най-високите части на Стара планина - мъгливо.

През последните 24 часа от ПСС не са получавали сигнали за инциденти в планините.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над повечето планински масиви облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област и Средногорието с прекъсване ще превалява дъжд, в следобедните часове и ще прегърми. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.