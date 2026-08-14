Безработицата у нас падна до 3,5% през второто тримесечие

Безработица в България намалява с 0,1 процентни пункта спрямо същия период на предходната година и достига 3,5%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на 2026 г. В същото време заетостта сред населението на възраст 15 – 64 години се понижава с 0,5 процентни пункта до 70,5%.

Безработните лица са 107,1 хил., като 60,9% от тях са мъже, а 39,1% – жени.

Най-висок е коефициентът на безработица при хората с основно и по-ниско образование (13,5%), следван от тези със средно (3,3%) и с висше образование (едва 1,4%).

42,0% от всички безработни - 45 000 души) са трайно без работа над 1 година. Безработицата сред младежите (15 – 29 г.) се увеличава леко до 8,1%.

11,5% от безработните търсят заетост за първи път.

Заетите лица над 15 години са 2 917,9 хил. души (53,0% от тази възрастова група).

Секторът на услугите осигурява най-много работни места – 66,9% (1 951,6 хил. души), последван от индустрията с 28,0% (816,2 хил.) и селското, горското и рибното стопанство с 5,1% (150,0 хил.).

85,6% от заетите са наети лица (от тях 76,3% работят в частния сектор, а 23,7% – в обществения). Самостоятелно заетите са 8,1%, а работодателите – 6,0%.