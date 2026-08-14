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Започна опелото на убития Георги Кузев навръх рождения му ден (СНИМКИ)

Днес той трябваше да навърши 38 години

14.08.2026 | 10:58 ч. Обновена: 14.08.2026 | 10:58 ч. 9
Започна опелото на убития Георги Кузев навръх рождения му ден (СНИМКИ)

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

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Започна поклонението пред тленните останки на Георги Кузев, починал след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив.

Опелото и погребалната церемония се извършват от митрополит Николай, предаде БГНЕС. 

Днес Георги има рожден ден и трябваше да навърши 38 години.

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От община Кричим обявиха, че поемат разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя съгражданин.

37-годишният Георги Кузев бе пребит, измъчван и унижаван от група тийнейджъри на Младежкия хълм, които се изживявали като "ловци на педофили". По случая бяха задържани 5-ма младежи на възраст от 14 до 17 години, а като съпричастни с деянието са установени още петима, но те не са задържани. 

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Тагове:

Георги Кузев погребение Пловдив
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