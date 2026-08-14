Започна опелото на убития Георги Кузев навръх рождения му ден (СНИМКИ)

Започна поклонението пред тленните останки на Георги Кузев, починал след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив.
Опелото и погребалната церемония се извършват от митрополит Николай, предаде БГНЕС.
Днес Георги има рожден ден и трябваше да навърши 38 години.
От община Кричим обявиха, че поемат разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя съгражданин.
37-годишният Георги Кузев бе пребит, измъчван и унижаван от група тийнейджъри на Младежкия хълм, които се изживявали като "ловци на педофили". По случая бяха задържани 5-ма младежи на възраст от 14 до 17 години, а като съпричастни с деянието са установени още петима, но те не са задържани.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.