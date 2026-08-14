Благодарност: Дара получава пожизнен семеен билет за музеите в Бургаско

Във връзка с определянето на Бургас за домакин на песенния конкурс "Евровизия 2027" се проведе извънредна среща между директорите на общинските и държавните музеи, галерии и културно-туристически обекти в Бургас и областта.

С пълно единодушие те решиха да предоставят на Дара пожизнен семеен билет за всички музейни локации в региона.

Документът осигурява на нея и семейството ѝ безплатен достъп до четирите филиала на Регионалния исторически музей – Бургас, Бургаската художествена галерия, както и до музеите и галериите на територията на общините Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец и Карнобат.

Билетът важи и за крепостта Маркели, римския град Деултум, средновековните църкви в Несебър, тракийското светилище Бегликташ край Приморско, крепостта Русокастро, античната куполна гробница и Музея на солта в Поморие, Музея на авиацията в Сарафово, древния град Акве калиде, остров Света Анастасия и туристически комплекс Ченгене скеле.

С този жест музейните директори и община Бургас изразяват уважението си към таланта на Дара и голямата ѝ победа на тазгодишната "Евровизия", благодарение на която през 2027 г. Бургас ще бъде домакин на следващото издание на този най-голям европейски музикален форум.

Пожизненият билет е повече от пропуск. Той е символична покана без срок на валидност.

Музейните директори подчертават, че "Евровизия 2027" е много повече от музикално събитие. Това е възможност Бургас и целият регион да представят пред Европа и света не само своето модерно лице - свежо, младо и динамично, но и безценното си културно-историческо наследство.