Дара поздрави Бургас за домакинството на "Евровизия" (ВИДЕО)

Дара поздрави хората в Бургас по повод избора на града за домакин на "Евровизия" през 2027 година.

"Много се радвам, че най-накрая "Евровизия" ще се завърне първо на Балканите, второ – на море. Със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море", заяви певицата.

Тя определи конкурса като "истинска магия" и подчерта, че всички погледи вече са насочени към морския град.

"Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка. Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото "Евровизия" е магия. И я притежавате също", пожела още Дара.