Дара поздрави Бургас за домакинството на "Евровизия" (ВИДЕО)

Дара поздрави хората в Бургас по повод избора на града за домакин на "Евровизия" през 2027 година.
"Много се радвам, че най-накрая "Евровизия" ще се завърне първо на Балканите, второ – на море. Със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море", заяви певицата.
Тя определи конкурса като "истинска магия" и подчерта, че всички погледи вече са насочени към морския град.
"Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка. Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото "Евровизия" е магия. И я притежавате също", пожела още Дара.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.