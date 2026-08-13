BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 124

Дара поздрави Бургас за домакинството на "Евровизия" (ВИДЕО)

Покажете силата на Черно море, призова певицата

13.08.2026 | 20:30 ч. 28
Дара поздрави Бургас за домакинството на "Евровизия" (ВИДЕО)

Дара поздрави хората в Бургас по повод избора на града за домакин на "Евровизия" през 2027 година. 

"Много се радвам, че най-накрая "Евровизия" ще се завърне първо на Балканите, второ – на море. Със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море", заяви певицата.

Свързани статии

Тя определи конкурса като "истинска магия" и подчерта, че всички погледи вече са насочени към морския град.

"Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка. Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото "Евровизия" е магия. И я притежавате също", пожела още Дара. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Дара Евровизия
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem