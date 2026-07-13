Български ученици с пет медала от Международна олимпиада по физика в Колумбия

Български ученици спечелиха пет медала на 56-ата Международна олимпиада по физика (IPhO), която се състоя в Букараманга, Колумбия, съобщи Министерството на образованието и науката.

Участваха 370 участници от 87 държави. Олимпиадата се състоя е в два кръга, като в първия учениците се състезаваха върху една експериментална задача, а във втория кръг - върху три теоретични.

Сребърни медали спечелиха Светослав Арабов (10-и клас от Математическата гимназия (МГ) „Д-р Петър Берон“ във Варна), Йордан Петков (10-и клас от Американския колеж в София), Александър Николов (12-и клас в Първа частна математическа гимназия (ПЧМГ) и Мирослав Драганов (10-и клас от Профилираната природо-математическата гимназия (ППМГ) „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас).

Бронзов медал завоюва Петър Попов (12-и клас от Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“ в Гоце Делчев).

Ръководители на националния отбор са проф. дфн Мирослав Абрашев и доц. д-р Нено Тодоров от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Международната олимпиада (IPhO) е най-престижното международно състезание по физика за ученици. Организира се от 1967 г., а България е сред страните основателки и участва във всички нейни издания досега, поясняват от МОН.

На 23 юни министър-председателят Румен Радев връчи националния флаг на олимпийските ни отбори по природни науки за 2026 г. на официална церемония, която се състоя в Министерския съвет, припомня БТА. За мен е чест и истинско удоволствие да бъда сред едни от най-блестящите умове на България. Вашите успехи са доказателство, че талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински постижения. Луи Пастьор е заявил, че волята, трудът и успехът са трите най-велики стъпки към съвършенството, каза тогава премиерът на учениците.

Трябва да подкрепим всички български ученици, участници в олимпийските отбори по природни науки, защото те го заслужават. Тази подкрепа трябва да е заради труда, постоянството, упоритостта и желанието да се изправят пред нови предизвикателства, каза от своя страна министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.