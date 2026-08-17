За Евровизия: Бургас пуска маршрутки до Истанбул

Повече полети до Бургас, но и офис на летището в Истанбул и маршрутки оттам – така правителството и община Бургас се надяват да осигурят транспортната свързаност на града за "Евровизия" догодина. Това се очертава и като един от най-трудните въпроси за решаване пред домакинството.

След последните ремонти на летище Бургас през 2025 г. и 2026 г. пистата е обновена и може да обслужва 21 самолетодвижения на час и около 50 000 пътници на денонощие, обясни операторът на аерогарата - „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“, пред БТА. Проблем обаче са полетите, които в момента са твърде недостатъчно да поемат потока от туристи за "Евровизия". Министерството на туризма вече е започнало да води преговори с авиокомпании за увеличаване на полетите догодина, съобщи пред "Нова телевизия" министър Илин Димитров. За него е важно страната да задържи новите линии от „Евровизия“ и след приключването на песенния конкурс, за да се популяризира наистина българското Черноморие.

Кметът Димитър Николов също обяви, че основно ще се разчита на местното летище. "Договорили сме се с нашия национален оператор многократно да се увеличат полетите", коментира Николов пред БНТ. Ще се използват обаче и летищата във Варна и София, както и едно от най-натоварените летища в Европа – Истанбул. „Летище Истанбул се намира на по-кратко разстояние, отколкото е летище София. Там кацат самолети ежедневно от цял свят. Разговаряли сме предварително с мениджмънта да осигурим офис и добра логистика за шатълни връзки, така че да имаме възможност и частният бизнес да се включи с транспортна логистика и всеки, който желае да стигне до Бургас по най-краткия и бърз начин, да пристигне,“ каза бургаският кмет.

Ще се увеличат и броят на автобусите на градския транспорт, както и междуградските линии между Бургас и останалите градове, свързани с проекта за „Евровизия“. Кметовете на София и Варна – Васил Терзиев и Благомир Коцев, изразяват готовността си да помогнат с каквото могат в логистиката, за да се представи България отлично. „За много хора София ще бъде отправна точка към Бургас. За други - финална дестинация. А за гостите и за софиянци това трябва да бъде седмица, в която градът живее с "Евровизия" - на площади, сцени, в квартали и публични пространства,“ написа Терзиев във "Фейсбук".

Министерството на туризма също смята да промотира различни дестинации в рамките на домакинството. Според министъра организаторите са отчели като грешка прекаленото съсредоточаване на събитията само във Виена тази година. „Ние ще се поучим от тази грешка и ще организираме събития и в Пловдив, Варна, София и Бургас“, обясни Димитров.

Към момента линиите на обществения транспорт в Бургас са 20. Пет от автобусните маршрути може да се използват за придвижване от "Арена Бургас" до автогара "Юг", както и до жп гарата. Една може да се използва като директна връзка от автогара "Запад" до залата. Една линия обслужва летище "Бургас" и кв. Сарафово. С нея може да се пътува от летището до залата, както и до автогара "Юг", припомня "Сега". Има линия от автогара "Юг" до кв. Крайморие, както и нощен транспорт от ж.к. "Славейков" до ж.к. "Меден Рудник", който минава през центъра града и автогара "Юг".