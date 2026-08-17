Кметът на Бургас: Ще дадем всичко от себе си за “Евровизия“ 2027

Димитър Николов, кмет на Бургас, градът, който ще бъде домакин на “Евровизия” 2027, коментира, че градът ще се концентрира върху гостите, за да могат те да бъдат очаровани и доволни от престоя си.

“Ще направя приложими всички изисквания, така че в Бургас да се случат по-бързо всички дейности”, каза пред журналисти Николов.

“Докато не уточним всички детайли с представители на конкурса, детайли за локациите не мога да разкрия. Това се очаква около първата половина на септември”, коментира градоначалникът.

Николов добави, че в момента тече благоустрояване на града, което обаче не е свързано с конкурса, а с кметските задължения.

"Много градове, които не са столици и са съизмерими с Бургас, са провеждали “Евровизия” - ще се съобразя с тях, тъй като те са хората с опит. Боря се успехът да бъде феноменален, ще дам много енергия. Познавам в детайли възможностите на моя екип, ще ги изцедя като лимони. Спрял съм отпуски на екипа ми, казах да се ограничават относно лични празници. Чака ни страшно много работа”, обясни Николов.

"Очакваме всички свързани с настаняване, транспорт и изхранване да бъдат на висотата на изискванията на събитието. Надявам се да не даваме повод за новини, свързани с космически цени и тарифи. Под 3% са леглата, които се дават от апартаменти и Airbnb, Букинг. Говорил съм с всички категории хотелите, те нямат намерение да разтягат цените, така че това да окаже негативно имиджово влияние", каза бургаският кмет.

Николов каза, че предстои много подготовка, а за почивка ще се мисли след 16 май.

“Определянето на града домакин не е финалната точка, тя е началото. Финалът ще бъде на 15 май, а на 16 май искам да имам възможността да обявя, заедно с, че България се справи изключително успешно, постигна рекорди и всички, които са ни посетили, са доволни, че провеждането е било на изключително професионално ниво и тогава ще си отдъхнем. Дотогава обаче ни чака много работа, която вече започна миналия петък“, коментира Николов.

Кметът благодари на съгражданите си и на всички извън Бургас, които са пускали есемеси, имейли и поздравления.

“Искам да благодаря и на всички останали градове и участници, те са превъзходни, техните кметове, София най-вече - нашата столица, мой харесван и любим град, които се справят изключително добре с всички предизвикателства“, каза още Николов.

По време на брифинга участие взе и генералният директор на БНТ Милена Милотинова, която добави, че готовност за посрещането на повече от 1000 журналисти за песенния конкурс.

“Заедно с кмета са направили обход на пространствата за настаняване на журналисти в близост до продукционното шоу. Цялото струпване на медии Бургас е огромен шанс да покажем страната си такава, каквато е - красива, гостоприемна, страна на таланти, на хора, готови да приемат предизвикателства и да докажат, че могат да направят световно събитие, каквото е най-голямото музикално събитие “Евровизия“, добави Милотинова.