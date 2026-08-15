"Къде Бургас беше по-добър?" Терзиев с въпроси за "Евровизия"

Кметът на София Васил Терзиев призова Българската национална телевизия за пълна прозрачност около процедурата, по която Бургас беше предпочетен пред столицата за домакин на "Евровизия 2027". Той настоя да бъдат публикувани критериите за оценяване, резултатите на двата града по тях и имената на експертите, участвали във вземането на решението.

"Не мисля, че е някаква национална тайна да се каже какви са били критериите, къде Бургас е бил по-добър и кои са били експертите, участвали в тази комисия. Това е най-нормалното нещо - да разберем защо и как е взето това решение", заяви Терзиев пред журналисти, цитиран от БГНЕС.

По думите му Столичната община не разполага с оценките на собствената си кандидатура и не е виждала предложението на Бургас, затова не би било коректно да се спекулира с причините за крайния избор.

"Трудно е да коментираме, когато не знаем как сме били оценени по който и да било от критериите. Ние нямаме проблем да споделим нашата кандидатура, но нямаме право да го направим. Най-редно е въпросите защо София не е избрана да бъдат отправени към националния организатор - БНТ", посочи кметът.

Терзиев заяви, че София е изпълнила поставените изисквания и определи столицата като най-подготвения български град за домакинство на събитие от подобен мащаб. Кандидатурата на Столичната община е близо 200 страници и обхваща цялостната организация - от залата, транспорта и настаняването до сигурността, доброволците и съпътстващата градска програма.

Той подчерта, че настояването за повече информация не е насочено срещу Бургас и не цели да оспори домакинството му.

"Това не е атака срещу Бургас. И не е опит да оспорваме правото му да бъде домакин. Прозрачността не пречи на успеха. Напротив - тя създава доверие. Нека разберем защо и как. След това всички ще приемем решението", каза Терзиев.

Въпреки въпросите около процедурата столичният кмет беше категоричен, че София ще подкрепи Бургас, а домакинството на "Евровизия" трябва да се превърне в национална възможност, вместо в съревнование между градовете.

"Можем да превърнем следващите месеци в поредния български казан в ада, или можем този път да направим обратното. Дара ни даде невероятен шанс стотици милиони хора да гледат към България. Това вече е много по-голямо от състезанието между два града", заяви той.

Столична община е готова да помогне на Бургас с опит, експертиза и контакти, така че международните гости да останат с добро впечатление от България.

"София ще бъде част от този празник", категоричен беше Терзиев.

По думите му за много от гостите столицата ще бъде отправна точка по пътя към Бургас, а за други - финална дестинация. Затова идеята е София също да живее с "Евровизия" чрез събития на площади, сцени, в квартали и други публични пространства.

Част от идеите, разработени за кандидатурата на столицата, могат да бъдат използвани именно за подобна съпътстваща програма.

Терзиев сравни възможността с домакинството на Giro d'Italia и подчерта, че крайният критерий за успех трябва да бъде впечатлението, което страната ще остави у международната публика.

"След години хората няма да си спомнят нито една администрация. Ще си спомнят България - с какво я свързват, били ли са тук и дали тя е станала част от техния живот. Това трябва да бъде нашата обща цел", заяви той.

"Абсолютно ще подкрепим Бургас с всичко необходимо. Но нека разберем защо и как е направен изборът. Пълната прозрачност е най-нормалното нещо", заключи Васил Терзиев.