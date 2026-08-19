МОСВ предлага 4 пъти намаляване на екотаксите за домакински уреди

Министерството на околната среда и водите предлага четири пъти да се намалят екотаксите за домакински уреди. С промени в наредбата за определяне на продуктова такса се предлага значително намаляване на таксите за отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Целта е създаването на по-конкурентна среда за бизнеса.

Предложеният размер на продуктовата такса е съпоставим със средноевропейските размери на таксата. Той е определен въз основа на разходно-ориентиран анализ, който отчита реалните разходи за събиране, транспортиране, предварително третиране и рециклиране на различните категории отпадъци от електрическо и електронно оборудване, както и на сравнителен анализ на практиките в държавите членки на ЕС.

При определянето на таксите е приложен подход, съобразен с принципите на прозрачност, пропорционалност и икономическа ефективност, като са отчетени и специфичните национални условия. За всяка категория отпадъци е извършен самостоятелен анализ на разходите и приходите, свързани с нейното управление, съобщават от МОСВ.

Предложеното намаляване на продуктовите такси не променя екологичните изисквания и нормативно определените цели за разделно събиране, обратно приемане, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Променя се единствено размерът на финансовия инструмент, така че той да бъде по-разходно ефективен и съпоставим с европейската практика.

Очаква се промените да доведат до намаляване на финансовата тежест за бизнеса, повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и по-голяма предвидимост и прозрачност при определянето на финансовите задължения, без да се отслабват екологичните ангажименти.

Проектът на наредбата беше публикуван за обществено обсъждане, като след анализ на постъпилите становища и предложения документът е актуализиран. С оглед значимостта на регулираните обществени отношения и в изпълнение на принципите на максимална откритост МОСВ предоставя допълнителен седемдневен период за обществено обсъждане, преди проектът да бъде финализиран. След отразяване на постъпилите становища актуализираният проект на наредбата предстои да бъде внесен за решение на Министерския съвет.