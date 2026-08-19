Какво имаше предвид Лавров, когато каза, че познава Радев?

Изказването на руския външен министър Сергей Лавров, че познава добре Румен Радев, е по-скоро опит да се провери в каква посока ще поеме българското правителство. Около това мнение се обединиха журналистите Валери Тодоров и Веселин Стойнев и политологът Любомир Стефанов, съобщи NOVA.

Според Валери Тодоров коментарът на Лавров представлява своеобразно "опипване" на почвата.

"Това е едно сръчкване - дали България ще търси по-активен диалог с Русия", коментира Тодоров.

По думите му руската страна вероятно е очаквала конкретна стъпка от страна на Румен Радев, но тя все още не е последвала.

"На мен ми е интересно как Лавров познава Румен Радев. Доколкото на мен ми е известно, те не са се срещали", посочи Веселин Стойнев.

Според него с думите си руският външен министър противопоставя националните интереси на Русия на "брюкселската бюрокрация" и отправя своеобразен сигнал към кабинета "Радев".

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"Лавров показа едно нетърпение да каже на България: "Хайде вече, минаха 100 дни управление, ориентирайте се към нашата страна"

Политологът Любомир Стефанов определи България като лесно поляризираща се среда за руско влияние.

"За Русия България е просто една пионка, която се мърда. Това е поредният вход на Русия, за да видят реакциите тук", заяви Стефанов.

Според него проблемът е, че у нас често липсва ясен отговор на подобни послания. Стефанов допусна и друга възможност - че зад думите на Лавров може да има предварително поет ангажимент от страна на българския премиер.

"Този сигнал ме кара да мисля, че явно Радев е обещал нещо на Кремъл", каза той.

Тодоров коментира и състава на кабинета "Радев", като посочи спорни според него фигури както по отношение на присъствието, така и на компетентността им. Като пример той даде външния министър. Според него трябва ясно да се разбере дали досегашната външнополитическа линия ще бъде запазена, или ще бъде търсена нова фигура, която да даде по-ясна посока.

По темата за "Коалицията на желаещите" Тодоров отбеляза, че България няма необходимия потенциал за участие от гледна точка на военно присъствие.

Експертите обърнаха внимание и на обещанието на Румен Радев да се бори с олигархията. Според Веселин Стойнев обаче в назначенията на новата власт се виждат познати лица.

"Радев каза, че ще се бори с олигархията, но явно не се справя. На ръководни позиции в различни държавни дружества все още има хора, свързвани с Делян Пеевски и Бойко Борисов", заяви той. "Радев казва, че ще се бори срещу олигархията, но той трябва да конкретизира коя точно е тази олигархия", подчерта Любомир Стефанов.