BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 67

Асен Василев: Радев ни вкара във война за два месеца, Иран ни намери на картата

Пет години опазихме България от войната, каза той

19.08.2026 | 14:36 ч. Обновена: 19.08.2026 | 14:36 ч. 26
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев коментира днешната новина, че Иран е готова е удари военни бази в Европа, включително и “Безмер”, ако се стигне до ескалация на напрежението.

Financial Times намери къде е Безмер на картата на света. Защото Иран го намери”, написа във Фейсбук бившият финансов министър и припомни, че на 22 юли “Прогресивна България” и ДПС са гласували за включването на България “във военна операция - за първи път от 2003 г. насам”.

“Тогава питахме Радев как са защитили България, а той ни обясни, че няма нужда от Patriot на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна. Пет години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за два месеца”, каза още Василев.

Критика дойде и от друг депутат от “Продължаваме промяната” - акад. Николай Денков, който каза, че “профанския подход на правителството към външната политика неизбежно води до повишени рискове със сигурността”

Свързани статии

“Общи приказки за "засилени мерки" в Безмер не са достатъчни. И не става въпрос само за Безмер, или само за падналите дронове, отломки от другата война”, написа Денков и добави, че управляващите са длъжни да отговорят на поредица важни въпроси.
 
За кога са насрочени съветите по сигурността към президента и правителството?

Водят ли се разговори с външните министри и министрите на отбраната в страните от ЕС и НАТО?

Как правителството ще защити България от военни заплахи? 

“Отговори на тези важни въпроси липсват и в управленската му програма. Но ги очакват всички българи”, посочи още бившият премиер.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Продължаваме промянта Асен Василев Иран Безмер война Румен Радев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem