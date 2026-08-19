Дават 170 млн. евро компенсация на фермерите заради кризата Близкия изток

Кабинетът одобри две ключови мерки в помощ на родното селско стопанство. Това обяви в Министерския съвет министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Първата мярка предвижда 170 милиона евро за компенсация на фермерите заради нарасналите производствени разходи.

Втората е отпускането на 500 хиляди евро към бюджета на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за изграждането на модерна лаборатория, която ще проверява автентичността на българското розово масло.

Абровски уточни, че финансирането от 170 милиона евро представлява т.нар. "иранска помощ", от която ще се възползват близо 50 хиляди земеделски производители. Тези средства ще покрият по-високите разходи за торове и газьол, предизвикани от кризата в Близкия изток.

"Тази подкрепа ще даде възможност на земеделските производители да запазят своята конкурентоспособност и да продължат нормално своята дейност", допълни министърът.

По думите му второто решение е свързано със защитата на българското розово масло-продукт с висока добавена стойност и утвърдена международна репутация.

"Осигуряваме 500 хил. евро към бюджета на БАБХ, с които до края на годината се предвижда да бъде създадена специализирана лаборатория за установяване на автентичността на розовото масло. България е известна със своето розово масло в световен мащаб. За съжаление до момента държавата не е осигурила необходимия капацитет, с който да може да различава естественото от изкуственото розово масло. Това създава възможност изкуствени продукти да бъдат представяни като български", обясни Абровски.

Със създаването на лабораторията страната ни ще разполага със собствен национален капацитет за контрол, който ще позволи да се гарантират качеството, автентичността и произходът на българското розово масло и да се защити доверието към българския продукт на международните пазари.

Лабораторията ще даде възможност и за предприемане на следваща стъпка, а именно изменение в Закона за маслодайната роза, чрез което ще се гарантира идентификацията, качеството и произходът на произведеното в България розово масло.