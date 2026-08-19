БАБХ затвори три заведения край Тузлата, ползвали съмнителна вода за готвене

Три заведения за обществено хранене в балчишката местност "Тузлата" бяха затворени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Причината за крайната мярка е използването на вода от регистриран каптиран извор, за който липсват законови разрешителни и задължителни лабораторни изследвания, доказващи безопасността ѝ за пиене и битови нужди.

Инспекцията е извършена от служители на ОДБХ - Добрич. Те са задействали проверката след официален сигнал от Басейнова дирекция "Черноморски район" - Варна, в чиито регистри въпросният водоизточник не фигурира.

Инспекторите установиха, че водата от каптирания извор се използва за нуждите на обектите, включително в технологичния процес при приготвянето на храни, без да са представени доказателства за нейното съответствие с изискванията за безопасност.

В тази връзка ОДБХ – Добрич е издала заповеди за спиране на дейността на трите обекта. Двама от собствениците са подписали издадените заповеди, докато третият е отказал да подпише документа.

Дейността на заведенията остава преустановена до представяне на обективни доказателства, че използваната вода отговаря на изискванията за качество на водата за питейно-битови цели, определени в Наредба № 9 от 2001 г.

Установеното представлява нарушение на разпоредбите на Закона за водите и на изискванията за хигиена на храните, регламентирани в европейското и националното законодателство, и създава потенциален риск за здравето на потребителите.