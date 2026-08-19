Руски правителствен самолет прелетя над България и кацна в Ниш

Руски правителствен самолет преди малко влезе в България. Наближава полигона в Ново село. Това съобщи журналистът Калин Манолов във фейсбук.

Той уточнява още, че самолетът е кацнал в Ниш, но е минал над половината ни военни бази.

Според "24 часа" самолетът е навлязъл от Черно море и се отправил в Западна посока. В 21:05 часа самолетът навлезе в Сърбия.

Машината е регистрирана на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация (МЧС), което отговаря за гражданската защита, ликвидирането на последствията от природни бедствия и аварии, както и за пожарната безопасност. Техни самолети обаче се ползват и за правителствени нужди.

Конкретният самолет е Ил-76TД, който е тежък военнотранспортен самолет.

Използва се и за гасене на горски пожари и често го наричат "воден танкер".

След навлизането в Сърбия руският самолет свали значително височината си до около 1800 метра и се насочи към Ниш. Около 21:21 часа самолетът кацна в

Ниш. По информация на "24 часа" полетът е заявен пред България за гасене на горски пожари.

В момента в Източна Сърбия има множество горски пожари, димът от тях достига и до София. От 2012 година в Ниш функционира и Сръбско-руски

хуманитарен център, чието официално предназначение е борба с бедствия.

Според разузнавателни данни на НАТО обаче центърът е маскировка на руски разузнавателен пост в Сърбия.

Полетът на самолета, обозначен като SUM91125, ясно се вижда на специализираната платформа flightradar. Засега няма информация каква е

причината руският правителствен самолет да навлезе на българска територия, както и кой се вози в него.

Депутатът от ГЕРБ и член на отбранителната комисия на НС Христо Гаджев зададе въпроси към управляващите във връзка с преминалия над страната ни самолет, който нарушавал санкциите на ЕС срещу Русия.

"Руски правителствен самолет прелетя над България в посока Сърбия. Вероятната дестинация е руско-сръбският център в Ниш, който от години се спряга за централа на руската разузнавателна общност на Балканите. Това е в нарушение на санкциите на ЕС. На руски самолети е забранено да прелитат, излитат или кацат на територия на ЕС.

Освен разбира се ако в София министърът на външните работи не е дала изрично разрешение. Много интересно с какви мотиви", написа Гаджев в

социалните мрежи.

От МВнР съобщиха, че полетът на машината, която се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна, във връзка с пожарите в Сърбия. Съгласуван е с всички отговорни институции и има издадено разрешение за оказване на помощ при пожарите в западната ни съседка, съобщават още източници от ведомството пред Нова телевизия.

От Министерство на транспорта също съобщиха за NOVA, че става дума за самолет за гасене на пожари. България е съдействала максимално бързо. Пожарите са в близост до българска територия и подобна реакция е напълно норманала, сочат още властите.

По информация на РТС става дума за самолет „Илюшин Ил-76“. Той е кацнал в 20:20 ч. местно време на летище „Константин Велики“ в Ниш, съобщи сръбската медия.

По-рано американските военновъздушни сили описаха значителната концентрация на въздушна активност на съюзниците от НАТО над Европа на 18

август като рутинно обучение, провеждано съвместно с партньорите. Оттам отказаха да предоставят допълнителни подробности от съображения за оперативна сигурност.

Русия обяви изпращането на самолет Ил-76 с екипаж и оперативна група на МЧС в Сърбия за участие в борбата с горските пожари. Решението беше взето по нареждане на руския президент Владимир Путин след искане за помощ от Белград.

Сръбската страна поиска руската помощ заради влошената пожарна обстановка и опасността за населени места. Предвижда се руският екип да работи съвместно със сръбските служби за овладяване на огнищата.

В този контекст внимание привлича фактът, че именно в Ниш действа Сръбско-руският хуманитарен център, създаден от Москва и Белград.

Центърът е учреден през 2012 г. и се намира на територията на летище „Константин Велики“ в Ниш. Първоначалната му задача е да служи като регионална логистична база при пожари, наводнения, земетресения и други бедствия, както и за обучение на спасителни екипи.

Около центъра обаче от години има геополитически спорове. Русия и Сърбия го определят като чисто хуманитарна структура, докато представители на САЩ и Европа са изразявали опасения, че той би могъл да има и военно-разузнавателно предназначение. Спор предизвикваше и искането руският персонал там да получи дипломатически статут.

Така пристигането на самолет и оперативна група директно от Русия отново поставя въпроса за практическата роля на центъра в Ниш, създаден именно с цел по-бърза реакция при бедствия и пожари.