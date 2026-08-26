Свърши ваканцията, депутатите подновяват работа днес

52-рото Народно събрание се връща към пленарната си работа.

Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат начало на есенната парламентарна сесия.

В дневния ред се открояват няколко важни теми - промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на Българската армия и Военноморските сили, предаде БНР.

Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон.

След само 19 дни лятна ваканция народните представители се връщат към активна работа, а парламентарните комисии вече възобновиха заседанията си преди първото редовно пленарно заседание. Официалната почивка бе от 5 до 23 август включително. Сред първите важни законопроекти, които депутатите ще разгледат, са промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели основно намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Предлага се отпадането на задължението Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията да бъде уведомявано при определени промени в търговската регистрация. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за ратифициране на договорорите, свързани с придобиването на три минни ловци от Нидерландия.

Ратификацията е часть от по-големия проект на България за придобиване на общо седем минни ловци втора употреба от Белгия и Нидерландия. Корабите разполагат със системи за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на морски мини и отговарят на стандартите на НАТО.

Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности е определена на 6 милиона евро за кораб или общо 42 милиона евро за всичките седем плавателни съда. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроектът за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Stryker, управляеми противотанкови ракети Javelin и боеприпаси за машините.