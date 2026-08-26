Първи случай на болен от западнонилска треска у нас

Първи за този сезон заразен с вируса на западнонилската треска е регистриран у нас миналата седмица 23 август, сочат данните на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Заболелият е развил неврологични усложнения след почивка по българското Черноморие.

За цялата 2025 г. са регистрирани 31 случая на заболяването в България, сочи анализът на Центъра. Заболелият е 63-годишен от Пловдив, който, по думите му, не е бил ухапан от комари. Бил на почивка по българското Черноморие. В края на юли бил прегледан от лекар заради болки в мускулите, кашлица и повишена температура, а седмица по-късно е хоспитализиран с грипоподобни оплаквания. От средата на август е преведен в неврологично отделение заради настъпили усложнения, уточняват здравните власти.

Западнонилската треска се разпространява в редица европейски държави. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) най-засегнати са Гърция и Италия, като към момента случаи на инфекцията са потвърдени в 12 страни от ЕС.

През миналата седмицата са регистрирани и по един случай на маймунска вариола (общо 2 за годината), коклюш (общо 13 за годината) и листериоза (общо 9 за годината), както и 14 случая на лаймска борелиоза и пет на марсилска треска.