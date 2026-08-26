Илон Мъск с нов мегапроект за космодрум в Луизиана

„SpaceX“, компанията на Илон Мъск, обяви планове за изграждане на съоръжение на стойност 100 млрд. долара в южния американски щат Луизиана. Новият космодрум ще служи за изстрелване на силно очакваните мегаракети „Старшип“, които в момента се разработват в базата „Старбейс“ в Тексас.

Новият обект ще бъде построен във Вермилион Периш, на около 115 мили (185 км) западно от Ню Орлиънс. „Ангажирани сме да инвестираме поне 100 млрд. долара и да създадем повече от 3 000 нови работни места в Старбейс, Луизиана“, каза компанията, като строежът трябва да започне догодина.

„SpaceX“ заявява, че разширението ще включва цялата инфраструктура, необходима за поддържане на хиляди полети на „Старшип“ на година, като първият се очаква през 2029 г. „Старшип“ е мегаракетата на компанията, която „SpaceX“ планира да използва за мисии до Луната и Марс, предава БГНЕС.

Мъск написа в социалната мрежа Х, която притежава, че „Старбейс Луизиана“ в крайна сметка ще има над дузина стартови кули, което ще позволява повече от 30 полета на ден и ще я превърне в най-големия космодрум на Земята. Мъск е известен с грандиозните си обещания и силно оптимистичните си срокове. Агенцията за икономическо развитие на Луизиана заяви, че средната заплата на работниците в съоръжението ще бъде с 192 процента по-висока от текущата средна работна заплата в региона.

„SpaceX“ също така заяви, че ще положи значителни усилия за опазване на крайбрежието и защита на местната флора и фауна. В момента компанията разработва ракетата си в Тексас в близост до защитени зони, което предизвика противопоставянето на няколко екологични групи. Според Геологическата служба на САЩ от 2017 г. Луизиана има по-голяма загуба на крайбрежни влажни зони от общия сбор на всички останали щати в континенталната част на САЩ. |