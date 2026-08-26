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Тръмп нареди знамената в САЩ да бъдат свалени наполовина в памет на Доли Партън

Малцина са се радвали на такава популярност както сред републиканците, така и сред демократите

26.08.2026 | 07:27 ч. 9
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън, предаде Франс прес.

Легендарната американска кънтри певица почина вчера на 80-годишна възраст. Причината за смъртта ѝ не бе посочена, но тя имаше проблеми със здравето в последно време,съобщава БТА.

"Никога не е имало някой като нея и никога няма да има отново", написа Тръмп за Доли Партън в социалната си мрежа Трут Соушъл. Той определи кончината ѝ като "истинска загуба за милиони хора".

Смъртта на кралицата на кънтри музиката - популярна икона в САЩ, развълнува цялата нация, отбелязва АФП. 

В. "Ню Йорк таймс" коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност както сред републиканците, така и сред демократите, в една толкова разделена страна.

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