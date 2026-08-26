Шампионска лига: Левски гостува на АЕК в мач за влизане в основната фаза

Левски гостува на АЕК Атина в мач-реванш от плейофа за влизане в основната фаза на турнира Шампионска лига. Срещата в гръцката столица е в сряда, 26 август от 22:00 часа българско време. Първият двубой пред 40 000 на Националния стадион в София завърши при нулево равенство.

Това оставя шансове на българския шампион, който изигра дисциплиниран двубой в столицата срещу първенеца на Гърция. АЕК на няколко пъти демонстрира високата си класа и ще бъде фаворит на реванша пред собствена публика, но съперникът му далеч не е обречен и ще даде всичко от себе си.

И двата отбора загряха подобаващо за сблъсъка в сряда вечер. АЕК отнесе Ираклис с 4:0 на старта в Гърция, докато Левски се разправи със Спартак Варна и разгроми "соколите" с 6:0 на "Герена". Всичко това насочва към мач, който ще противопостави два тима със самочувствие.

Левски ще излезе с огромно желание да изиграе добър мач и да го спечели, заяви старши треньорът Хулио Веласкес преди реванша от плейофния кръг на Шампионската лига по футбол срещу АЕК Атина. Двата отбора завършиха наравно 0:0 в първия мач в София и ще се срещнат отново в сряда от 22:00 часа в гръцката столица.

"На всички ни е ясно срещу какъв отбор се изправяме и какви индивидуалности имат. Ние обаче ще излезем, за да наложим нашия стил и да продължим напред. Необходимо е да подходим реалистично.

На този стадион се играе трудно, противникът е много силен

и трябва да се представим изключително добре.

Също така трябва те да нямат добър ден, за което можем да положим усилия ние. Ясно е, че излизаме с огромното желание да направим добър мач и да го спечелим", заяви Веласкес на официалната пресконференция преди двубоя на "АЕК Арена".

"Трябва да имаме капацитет да се състезаваме в подобен род мачове (пред чужда публика). Не става въпрос само да излезем и да играем, а и да се забавляваме пред такава публика и на такъв стадион. Броят й е за журналистите и феновете. Лично за мен това е без значение след първия съдийски сигнал", продължи той.

На въпрос дали "сините" тренират дузпи, Веласкес отговори: "Познавате ме вече доста добре. Дали

след края на тренировката ще бием по някоя дузпа,

това няма да бъде определящо в мача. Оставям го на играчите. Ако искат да го тренират, да тренират. Ако не - не. В официален мач обстановката е различна и ако стигнеш до дузпи, вече си сменил половината отбор. Определящо е и кондиционното и емоционално състояние".

"Анализите преди и след първия мач винаги са различни. Имахме основата и след това се концентрирахме върху това, което вече видяхме, както и върху мача им в първенството. Видяното от срещата им с Ираклис обаче не е определящо, защото обстоятелствата са различни и противникът е различен. Анализите могат да ни отведат в грешна посока и да си направим грешните изводи", каза още той.

"АЕК ще опита от първата минута да се пренесе в нашата половина. Имат много добър отбор и добри изпълнители. Ако излезем със страх, 100% ще загубим мача. За да спечелим, трябва да покажем себе си", завърши Веласкес.